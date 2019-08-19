Службы по благоустройству в Петербурге откроют несколько парков на месте пустырей и свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Службы по благоустройству в Санкт-Петербурге готовят к открытию в 2019 году несколько новых парков, созданных на месте пустырей и стихийных свалок. Об этом заявил в понедельник врио губернатора Александр Беглов во время программы "Губернаторский эфир" на "Радио России".

Беглов сообщил, что в городскую программу благоустройства в этом году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов.

"В этом году горожане получат несколько совершенно новых пространств для отдыха. Уже не раз упоминал парк "Героев-Пожарных" в Купчино, где вместо стихийной свалки появятся почти 50 гектаров зеленой зоны. Заканчивается обустройство нового уникального по своему замыслу парка у Ивановского карьера <…> В Приморском районе напротив дома 12 по Туристской улице заброшенный пустырь уже превращен в сквер - посадили деревья, замостили дорожки", - сообщил он в эфире. Он перечислил еще несколько адресов благоустройства, в числе которых обновленный Выборгский сад, восточный сад в Кронштадтском районе.

"Горожане лучше всех знают, что нужно сделать в их дворе. Поэтому большинство дворов мы обновляем именно по заявкам жителей", - сказал Беглов. Он привел пример, как концепцию благоустройства сквера на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц подготовила жительница Центрального района. В сквере обновили газоны и разбили цветники, высадили молодые деревья и обустроили велопарковку, установили уличную мебель, которая сделана по индивидуальному заказу. По мнению врио губернатора, такая работа должна вестись во всех районах.

По данным пресс-службы городской администрации, на благоустройство общественных пространств и дворов из бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году выделено порядка 6 млрд. рублей с учетом поправки врио губернатора (дополнительно 2,5 млрд. рублей) и средств муниципалитетов.