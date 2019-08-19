Хавьер Бардем раскритиковал в ООН решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Актер и активист Greenpeace Хавьер Бардем раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.

"Ни под каким предлогом нельзя было выходить из Парижского соглашения по климату, - заявил он в понедельник, выступая на межправительственной конференции по защите океана. - Климатические изменения - это серьезно. Они происходят и происходят прямо сейчас. Это факт, и нельзя жить в отрицании этого".

По мнению актера, те, кто отрицает климатические изменения, "просто руководствуются своими собственными экономическими интересами".

"Так что я думаю, что мы все хотели бы сказать ему [Трампу]: "Пожалуйста, обратите внимание на окружающий мир, на нас. Обратите внимание на жару, которая этим летом ударила по Европе, на горы пластика в океане", - добавил Бардем.

Государства, подписавшие 12 декабря 2015 года Парижское соглашение, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2017 году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в июле, напротив, сообщило о внесении в правительство предложения о ратификации документа.