Путин проведет совещание по зарплатам врачей, модернизации больниц и поликлиник

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами и средними медицинскими работниками, а также уровень заработных плат медработников и обеспечение их жильем", - говорится в сообщении. В совещании примут участие руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

В ходе прямой линии 20 июня Путин заявил, что основными проблемами здравоохранения являются сокращение доступности первичного звена здравоохранения (к нему относятся поликлиники, службы скорой и неотложной помощи, фельдшерско-акушерские пункты и т. д.) в регионах, дефицит медицинских специалистов и недостаточное лекарственное обеспечение. Он попросил главу Минздрава РФ обратить на это внимание.

Месяцем позже на встрече с Голиковой Путин снова отметил, что его беспокоит ситуация в первичном звене здравоохранения. В частности, по его словам, несмотря на решения федеральных властей, медработники на местах иногда получают зарплаты ниже прожиточного минимума, имеются проблемы с жильем, нехватка специалистов. Голикова тогда сообщила, что на сегодняшний день нехватка врачей в РФ составляет 25 тыс. человек, среднего медперсонала - 130 тыс. Кроме того, по словам вице-премьера, 2,5 тыс. поликлиник в стране нуждаются в капитальном ремонте.

Президент подчеркнул, что без решения подобных вопросов не удастся добиться поставленных в майском указе целей в сфере демографии. Путин тогда поручил Голиковой представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения. Этой теме президент регулярно уделяет внимание также во время встреч с главами регионов.

Ранее в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" Скворцова сообщала, что кадровый дефицит медицинских работников в стране носит относительный характер - их в целом достаточно, но они неравномерно распределены в регионах и есть так называемые непопулярные специальности. Преодолеть эти проблемы призваны региональные программы, целевой прием в вузы и другие меры поддержки молодых специалистов. Выстраивание системы первичной медико-санитарной помощи и ликвидация кадрового дефицита в некоторых областях, особенно в первичном звене здравоохранения, являются также важными задачами национального проекта "Здравоохранение".