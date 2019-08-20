МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Французский актер Андре Буше, известный как Паспарту из шоу "Форт Боярд", посетит Россию в августе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе СТС.

"27 августа в Россию приедет главный символ популярной телеигры "Форт Боярд", новую версию которой зрители СТС увидят этой осенью, - отметили в пресс-службе. - Свое путешествие Андре Буше начнет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а после этого заглянет в Москву".

Съемки российской версии шоу проходили во Франции в июле. Буше играет проводника Паспарту почти 30 лет - со старта первого сезона "Форт Боярд". Он сопровождает участников от одного испытания к другому и отвечает за хранение ключей, полученных героями во время испытаний.

Актерскую карьеру Андре начал в 1987 году, снявшись в клипе Милен Фармер. На его счету не только французские сериалы, фильмы и шоу, но и музыкальный альбом, а также работа в бухгалтерии и агентстве недвижимости. Сейчас в перерывах между съемками в программе "Форт Боярд" он работает кассиром в Парижском метрополитене.

Кроме Паспарту, в новой версии шоу "Форт Боярд" зрителей будет ждать ведущий Сергей Шнуров, а также 50 российских участников, среди которых Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин и другие.

Первый эфир телеигры "Форт Боярд" на французском телевидении состоялся летом 1990 года, в данный момент идет работа над юбилейным сезоном. Игра транслируется более чем в 30 странах.

Съемки приключенческого проекта проходят недалеко от города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости, а чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.