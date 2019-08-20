Строительство спортивного комплекса "Карелия-Арена" оплатят из федерального бюджета

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 августа. /ТАСС/. Большую часть финансирования строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" в Петрозаводске возьмет на себя федеральный бюджет, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков.

"[Президент России] Владимир Владимирович Путин поддержал предложение и дал поручение госкомиссии и правительству России проработать вопрос строительства "Карелии-Арена" за счет значительных федеральных бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Спортивно-концертный комплекс в Петрозаводске должен появиться в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Строительством объекта должен был заняться частный инвестор, вложив 1 млрд рублей в площадку на 4 тыс. мест.

"Для строительства полноценного объекта с ареной-трансформером, дополнительной тренировочной ледовой площадкой и количеством зрительских мест в соответствии с требованиями Континентальной хоккейной лиги для проведения матчей высокого уровня, требуются гораздо более значительные финансовые средства - не менее 4 млрд рублей. В то же время комплекс необходим республике для развития зимних видов спорта", - отметил Парфенчиков.

В апреле секретарь Совбеза России, глава госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев заявлял, что строительство объекта находится под угрозой срыва из-за несвоевременной подготовки проекта, слабого контроля и отсутствия должного финансирования. По информации Минстроя региона, вся документация, необходимая для начала выбора подрядчика, должна быть готова до 30 августа 2019 года.