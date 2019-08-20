Более 90% жителей крупных городов России пользуются онлайн-платежами

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 90% россиян, проживающих в крупных городах, оплачивают услуги с помощью онлайн-систем. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие во вторник в распоряжение ТАСС.

"В 2018-2019 году за товары и услуги онлайн платили 94% жителей крупных российских городов", - сказано в исследовании.

Самыми популярными направлениями онлайн-платежей, согласно полученным данным, являются услуги мобильной связи - таким способом за них платят 86% россиян, заказы в интернет-магазинах оплачивает 81% и коммунальные услуги - 74% респондентов. В 2019 году жители крупных российских городов стали чаще платить онлайн за такси, электронные билеты на транспорт и бронь отелей.

Наиболее предпочтительные способы онлайн-оплаты - банковские карты и интернет-банкинги. Для приобретения товаров и услуг через интернет в 2019 году их использовали 90% опрошенных. Следующие по популярности - электронные деньги (78%) и бесконтактные платежи (45%). Лидерство среди платежных сервисов в России со значительным отрывом удерживает Сбербанк Онлайн - им пользуются 83% респондентов. На втором месте находятся Яндекс.Деньги (53%), на третьем - PayPal (46%). Среди бесконтактных систем платежей самая большая аудитория плательщиков у Google Pay - 23% россиян. С помощью Apple Pay онлайн-платежи совершали 19% опрошенных, с помощью Samsung Pay - 15%.

Опрос проводился в апреле-мае 2018 года и июне-июле 2019 года. В исследовании приняли участие 3,5 тыс. человек в возрасте 12-55 лет.