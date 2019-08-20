В Ставропольском крае изменят схему обращения с отходами

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Схему обращения с отходами изменят на Ставрополье в 2019 году. Предложено убрать мусороперегрузочные станции в двух районах края, сообщается во вторник на сайте краевого министерства ЖКХ.

"Территориальная схема обращения с отходами в Ставропольском крае будет актуализирована в этом году. Регоператор ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" предлагает исключить из территориальной схемы мусороперегрузочные станции в Степновском районе и Кировском горокруге. При этом аналогичная станция нужна в Андроповском и Курском районах, Минераловодском городском округе и Пятигорске. Это поможет оптимально перераспределить мусорные потоки в зоне деятельности ООО "ЖКХ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшие несколько лет в регионе начнется строительство комплекса по переработке и утилизации отходов, в том числе крупногабаритных, строительных и биологических.

"Мусоросортировочный комплекс будет построен до конца года в зоне деятельности регионального оператора ООО "Комбинат благоустройства". В ближайших планах регоператора ООО "Экострой" введение раздельного сбора отходов. Сейчас этот вопрос прорабатывается с органами местного самоуправления и управляющими организация", - добавили в пресс-службе.

Ставрополье приступило к внедрению новой системы обращения с ТКО 1 января 2018 года. Утвержденная территориальная схема определяет в регионе четыре зоны, в каждой из которых работает свой оператор. Региональные операторы реализуют всю технологическую цепочку обращения с ТКО - от контейнерной площадки до полигона.