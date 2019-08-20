Суд в Москве вновь арестовал Илью Яшина за нарушение правил проведения митинга

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы вновь арестовал незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму и председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа Илью Яшина на 10 суток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил признать виновным Яшина в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток", - сказали в суде. Накануне суд отказался рассматривать вопрос об аресте Яшина, вернув материалы дела в полицию для устранения недостатков.

8 июля Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал кандидата в депутаты виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.