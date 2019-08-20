В Татарстане до 2020 года намерены отремонтировать все многоквартирные дома

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Ремонт всех многоквартирных домов планируется провести в Татарстане до 2020 года, на эти цели будет направлено около 50 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана.

"В Татарстане будет реализована новая масштабная программа по обустройству дворов "Наш двор". <...> По словам Рустама Минниханова, наработанный за многие годы опыт будет использован при реализации новой программы "Наш двор". В рамках данного проекта с 2020 года в течение трех лет планируется привести в порядок дворы всех многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено порядка 50 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Глава региона отметил, что при разработке данной программы проводилась работа с населением - учитывались запросы жителей региона. Власти определили перечень работ, согласно которому, планируется во дворах установить скамейки, светильники, благоустроить детские площадки или организовать парковки.

В процессе реализации программы, на ее первом этапе власти проведут анкетирование жителей республики. Каждый гражданин сможет рассказать о своих взглядах на благоустройство дворов многоквартирных домов. Анкетирование будет проходить на избирательных участках 8 сентября во время выборов депутатов Госсовета Татарстана.