День флага России в Пятигорске отметят забегом на вершину горы Машук

ПЯТИГОРСК, 20 августа /ТАСС/. Соревнования по бегу на гору Машук, а также турнир по настольному теннису и праздничный концерт пройдут в Пятигорске (Ставропольский край) в День государственного флага РФ 22 августа, сообщает пресс-служба горадминистрации во вторник.

"В Пятигорске 22 августа в 17:00 мск на площади перед Центральной городской библиотекой начнется праздничная программа "Гордо реет триколор", посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. Перед гостями и жителями столицы СКФО выступят с праздничным концертом лучшие творческие коллективы города, а также состоится викторина с призами и турнир по настольному теннису", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также 22 августа пройдут 12-е краевые традиционные открытые соревнования по бегу на гору Машук среди сборных команд городов и районов Ставропольского края, России, ближнего и дальнего зарубежья, посвященные Дню российского флага.

Стартуют участники на Поляне песен, а финишировать будут на вершине Машука.

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".

Гора Машук - одна из популярных гор-лакколитов Ставрополья, ее высота - 994 метра над уровнем моря. На вершину горы проложена асфальтовая дорога, также туда можно подняться на канатной дороге. На склонах горы обнаружено несколько минеральных источников, рядом расположены санатории, на Машуке находится озеро Провал, беседка "Эолова арфа" и грот Лермонтова.