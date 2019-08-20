Бережливые технологии внедрят в семи поликлиниках Чечни

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Семь поликлиник Чечни перейдут на бережливые технологии работы в 2019 году, сообщается во вторник на сайте Минздрава республики.

"В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в 2019 году бережливые технологии внедряются в семи поликлиниках Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в числе таких поликлиник 1-я, 2-я поликлиники Грозного, поликлиника детской клинической больницы №2 Грозного и еще несколько детских медучреждений.

"Задачи "Бережливых поликлиник": оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу", - говорится в сообщении.

Проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" включает несколько этапов - строительство и реконструкция медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, приобретение мобильных медицинских комплексов, создание условий для применения в республике санитарной авиации и внедрение в поликлинических учреждениях бережливых технологий.