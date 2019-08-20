Экспедиция Минобороны и РГО нашла на Итурупе уникальные орудия времен Второй мировой войны

ИТУРУП, 20 августа. /ТАСС/. Участники комплексной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", организованной Минобороны РФ и Русским географическим обществом (РГО), обнаружили на дальневосточном острове Итуруп два уникальных артиллерийских орудия и арсенал боеприпасов японской армии времен Второй мировой войны. Об этом рассказал во вторник старший поисковый группы экспедиционного центра российского военного ведомства Сергей Катков.

"Орудие уникально, [их было] изготовлено всего около 2 тысяч экземпляров. При помощи местного жителя и экспедиционного центра Минобороны было обнаружено два таких орудия. На данный момент известно о двух подобных экземплярах в США и Японии", - сказал он, отметив, что обнаруженные пушки планируется реставрировать.

Оба орудия эвакуированы при помощи авиации и тяжелой техники. Первую пушку обнаружили в бамбуковых зарослях - место ее расположения нашел местный житель, который занимался сбором ягод и случайно скатился в труднопроходимую чащу. Это орудие в военное время было повреждено и оставлено недалеко от старой дороги в разобранном состоянии. Экспедиторы поднимали и вывозили пушку частями при помощи вертолета.

Второе орудие найдено у реки Маловодная и вывезено в экспедиционный лагерь на многоцелевом легком бронированном тягаче. Оно достаточно хорошо сохранилось, большинство его частей целы, отмечают в экспедиционном центре Минобороны. Принадлежность к японским вооруженным силам подтверждается заводскими печатями на японском языке на обоих орудиях.

Кроме того, в ходе экспедиции найден и уничтожен арсенал боеприпасов времен войны. Склад отыскал поисковый отряд по наводке местного жителя. На месте обнаружена минометная мина калибра 300 мм и более чем 400 артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Мощность найденного взрывчатого вещества составила около 1000 кг в тротиловом эквиваленте. Уничтожением арсенала занимаются саперы воинской части, расположенной на острове Итуруп.

Также в рамках исследования наследия Второй Мировой войны водолазы обследовали и дно озера Куйбышевское, прозванного в народе танковым озером. По распространенному мнению, в этих водах японские войска, уходя с Курильских островов, затопили свои танки. Однако участники экспедиции не обнаружили там техники.