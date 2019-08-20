Власти Петербурга окажут помощь травмированной на отдыхе в Турции девочке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга окажет необходимую помощь 12-летней девочке, травмированной на отдыхе в Турции, и ее семье. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Маркова.

Юная петербурженка, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна в отеле "Санхилл" на курорте в турецком Бодруме, была экстренно госпитализирована и находится в критическом состоянии, сообщили ранее в генконсульстве РФ в Анталье.

"Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга находится в постоянном контакте с генеральным консульством Российской Федерации в Анталье. Вся необходимая помощь, которая может потребоваться девочке и ее семье, будет оказана петербургскими специалистами", - говорится в сообщении аппарата.

В страховой компании "Согласие", где застрахована девочка, ТАСС заявили о готовности организовать медицинскую транспортировку девочки в Россию, когда позволит состояние пострадавшей. По информации страховщика, в настоящее время ребенок в тяжелом состоянии находится в отделении интенсивной терапии. По данным компании, полиция Турции привлечена к расследованию инцидента.

В дипмиссии сообщили, что генконсульство РФ направило запросы в губернаторство провинции Мугла и провинциальные правоохранительные органы для получения официальной информации по данному происшествию.