Кузнецова предложила ввести в РФ режим "одного окна" для решения вопросов семей с детьми

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила президенту РФ Владимиру Путину реализовать в стране проект "одного окна" для семей с детьми, чтобы они могли в одном месте уточнить все интересующие их вопросы.

"Мы сегодня предложили президенту такую меру - режим "одного окна". Например, человек звонит на трехзначный номер и говорит: скажите, как устроить ребенка в садик? Это просто консультация. Если звонит беременная женщина или женщина с ребенком, потому что пьяный муж выгнал из дома и она не знает, куда ей идти, - здесь другой режим работы", - сказала Кузнецова в интервью "Российской газете".

Она добавила, что в настоящее время при возникновении какой-либо проблемы человек зачастую не знает, куда обращаться. По словам Кузнецовой, чиновники нередко пускают заявителя "по бюрократическому кругу".

"Мы хотим, чтобы система сама выстраивала навигацию обращения, чтобы к ней были подключены все ведомства, которые сегодня в той или иной части помогают семье с ребенком. Здесь должны подключаться сразу несколько ведомств и обеспечить долгосрочную помощь. Это поиск кризисного центра, дальнейшая социальная поддержка, психологическая консультация, возможно, работа юристов, МВД и так далее", - подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, система проекта выстроена так, что маршрутизация каждого обращения отслеживается в электронном режиме, а вопрос будет считаться решенным по факту - ребенок устроен в садик, получено необходимое лечение и так далее. Как заявила Кузнецова, в 2019 году пилотные проекты будут запущены в 10 регионах с разными условиями и инфраструктурой.