Патриарх Кирилл поблагодарил реставраторов Соловецкого монастыря

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность реставраторам объектов культурного наследия Соловецкого архипелага. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития архипелага.

"Я осмотрел сегодня все, что было сделано за год. Нужно отдать должное всем, кто трудился на восстановлении обители. Особенно хотел бы отметить сень над раками преподобных Зосимы, Савватия и Германа, инженерные системы в алтаре Преображенского собора, Галерею-переход, Казначейский корпус. Увиденное не может не радовать, и вызывает благодарность всей вертикали - от министра до рабочих, включая наших замечательных реставраторов", - сказал на совещании патриарх, чьи слова приводят в сообщении.

Во вторник в ходе архипастырского визита на Соловецкие острова патриарх Кирилл посетил отреставрированные объекты культурного наследия архипелага. На Большом Соловецком острове в 2019 году были отреставрированы Спасо-Преображенский и Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский соборы, Святительский, Казначейский и Келейный корпуса монастыря, Галерея-переход и Трапезный комплекс, а также Такелажный амбар, здание Монастырской радиостанции и Каретный сарай. На реставрацию, по информации Министерства культуры РФ, было направлено более 810 млн рублей.