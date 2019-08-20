Порядка 130 млн рублей штрафов наложено на страховые компании РФ в 2018 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Страховые компании РФ, нарушающие законодательство, получили около 130 млн рублей штрафов в 2018 году, сообщила глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко в интервью "Российской газете".

"Есть страховые компании, которые нарушают законодательство. Мы можем выехать к ним с проверкой, наложить штраф (до 10% от суммы средств компании на ее управленческие расходы). В 2018 году на страховые компании наложено штрафов на 130 миллионов рублей. Но этого недостаточно", - цитирует ее издание.

Отвечая на вопрос о разработанном в 2018 году вместе с Минздравом РФ законопроекте, который ужесточает требования к страховым организациям, Стадченко пояснила, что речь идет, в том числе об изменении процедуры получения лицензии в системе ОМС. "Например, сделать одним из критериев наличие обученных страховых представителей всех уровней. Во-вторых, установить понятные и прозрачные критерии, при невыполнении которых последует расторжение договора между фондом ОМС и страховой медорганизацией", - уточнила глава ФОМС.

Стадченко напомнила, что гражданам следует обращаться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования в случае, если страховые компании отказывают в консультации. "Страховые компании и страховые представители не имеют права отправлять к нормативно-правому акту. Если у вас есть факт, что страховой представитель порекомендовал самостоятельно изучить некий приказ или не подсказал, как поступить в той или иной ситуации, не защитил вас, если нарушаются ваши права, надо обращаться в территориальный фонд ОМС", - подчеркнула она.