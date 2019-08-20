Глава ФОМС: случаи диспансеризации в субботу будут оплачиваться врачам дополнительно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Врачи, проводящие диспансеризацию или профилактический осмотр вечером по будням или в субботу, будут получать дополнительную плату за каждый случай. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.

До введения продления режима проведения диспансеризации и профосмотров большинство учреждений работали только в будние дни и заканчивали проведение осмотра в 15-16 часов.

"Врачи будут получать дополнительно заработную плату за увеличенную нагрузку, связанную с диспансеризацией и профилактикой. Финансирование амбулаторно-поликлинического учреждения идет по подушевому принципу в зависимости от количества прикрепленных к нему человек. А диспансеризация и профосмотры - отдельно за каждый случай", - рассказала она.

Стадченко также добавила, что с 2014 года число людей, получивших высокотехнологическую помощь по ОМС в рамках диспансеризации, выросло до 1,1 млн.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры. Как пояснила ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова, проведение диспансеризации в вечерние часы и в субботу поможет максимально привлечь к процедуре трудоспособное население.