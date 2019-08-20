Актрисе из сериала "Воронины" вызвали скорую помощь на съемочную площадку в Сочи

СОЧИ, 20 августа. /ТАСС/. Актрисе Екатерине Волковой, которая исполняет одну из главных ролей в сериале "Воронины", стало плохо во время съемок в Сочи, причиной стал тепловой удар. Об этом актриса написала в своем Instagram.

Как написала актриса, все началось с грима. "Гримваген (актерский вагон) нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная <...>. Почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче. Дальше два часа на солнце съемка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно", - написала Волкова, добавив, что позже ее состояние только ухудшилось.

По словам актрисы, ей на съемочную площадку вызвали скорую помощь, врачи сделали два укола, после чего сценаристы переписали сцену с участием Волковой. "По симптомам, похоже, началось все с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания", - написала Волкова.

В настоящее время актриса вернулась в Москву.

В воскресенье Волкова написала в своем аккаунте, что "Воронины прилетели в Сочи, чтобы снять несколько жарких серий на пляже", но съемочной группе помешал дождь, из-за которого сценаристам сериала пришлось переписывать сценарий.

"Воронины" - российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома. Премьера сериала состоялась в 2009 году. В октябре 2017 года "Воронины" был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телепроект в мировом телевидении.