Эксперт: новое медоборудование и обучение врачей повысит показатель рождаемости в КЧР

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Показатели рождаемости в Карачаево-Черкесской Республике, которая по итогам первого полугодия 2019 года, как и Москва, показывает положительную динамику в этом направлении, планируется повышать за счет планомерной работы по обучению медицинских кадров, замене оборудования в учреждениях здравоохранения и снижения младенческой смертности. Об этом ТАСС сообщила замминистра здравоохранения КЧР Тамара Кипкеева.

Накануне в Росстате сообщили, что рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась только в двух российских регионах: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкесской Республике на 4,7%. При этом в целом по стране за первые полгода рождаемость сократилась на 8,1% по отношению к январю-июню 2018 года.

"За первое полугодие 2019 года в республике отмечается рост рождаемости - родилось на 110 детей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Показатель рождаемости составил 10,6 на 1 тыс. родившихся, в прошлом году за аналогичный период этот показатель составил 10,1. В дальнейшем в республике будет продолжаться планомерная многосторонняя работа, направленная на дальнейшее повышение рождаемости", - сказала замминистра. По ее словам, вопросам повышения рождаемости Карачаево-Черкесской Республики уделяется большое внимание. На рождаемость влияет несколько факторов - увеличение числа беременных, состоящих на диспансерном учете, снижение младенческой смертности, уменьшение числа невынашиваемых и прерванных беременностей, а также увеличение числа женщин, направленных на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Кипкеева отметила, что по нацпроекту "Здравоохранение" медицинские учреждения уже получают новое оборудование.

"В 2018 и в 2019 годах программа "Детское здравоохранение" успешно реализовывается, и в учреждения здравоохранения поступает новое оборудование. Это в том числе ультразвуковые аппараты эксперт-класса, рентгенологическое оборудование в детские поликлинические отделения, офтальмологическое оборудование для в лор-кабинетов и оборудование для проведения реабилитации детей. Ежегодно на обновление оборудования в республику из средств федерального бюджета поступает более 42 млн рублей", - добавила Кипкеева.

По ее словам, особых успехов удалось добиться в КЧР в сфере ЭКО. "В 2018 году мы направили на эту процедуру 220 женщин. В рамках реализации региональной программы "Детское здравоохранения" мы предусмотрели в 2019 году тоже направление 220 женщин. По итогам 2018 года 78 из направленных беременных были взяты на диспансерный учет, и роды были разрешены, это тоже плюс к рождаемости", - добавила замминистра.

Значительный вклад в улучшение показателей рождаемости вносит снижение невынашивания и случаев прерывания беременности по решению самой женщины. На базе всех учреждений родовспоможения с 2012 года открыты и функционируют центры и кабинеты для проведения психопрофилактической работы с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В такие кабинеты обращаются женщины, у которых возникло желание прервать беременность, с ними проводится работа врачом акушером-гинекологом, юристом и психологом. Ежегодно в такие кабинеты в регионе обращаются более 500 женщин.

Обучение кадров

Кипкеева добавила, что важным аспектом в повышении показателя рождаемости являются квалифицированные кадры.

"Конечно, и улучшение материально-технической базы родовспоможения, и проведение реконструкции перинатального центра, и строительство дополнительного корпуса для перинатального центра, строительство и создание республиканской детской многопрофильной больницы, улучшение оснащения медицинским оборудованием этих учреждений позволяют нам улучшить условия нахождения мамочек в этих учреждениях, но без кадровой подготовки, конечно, ни один вопрос не решается", - сказала она.

Минздрав КЧР уделяет большое внимание подготовке кадров в службе родовспоможения и детства. В частности, по нацпроекту предусмотрено и запланировано обучение акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов.

Обучение кадров дает положительные результаты в снижении младенческой смертности. Так, за последние шесть месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано на пять умерших детей меньше, в 2018 году было семь таких случаев.

Кипкеева добавила, что в республике стимулируют рождаемость с помощью социальных выплат, эта работа ведется региональным министерством труда и социального развития.