В Минобрнауки Осетии считают, что дорогие телефоны не уместны в школах

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Северной Осетии поддерживает инициативу Минпросвещения РФ об ограничении использования мобильных устройств в школах и считает, что ученики должны пользоваться не смартфонами, а простыми кнопочными телефонами. Об этом сообщила в среду ТАСС министр образования и науки региона Людмила Башарина.

"На мой взгляд, смартфоны отвлекают школьников от учебы. Конечно, они несут определенный образовательный потенциал, но дети зачастую используют телефон не в учебных целях, а для игр или общения в соцсетях. В то же время мы понимаем, что телефон необходим, чтобы родители могли находиться на связи с ребенком, но для этих целей вполне подойдет кнопочный или без подключенного интернета. Кроме того, я считаю, что дорогие телефоны неуместны в школах", - сказала она.

По словам Башариной, в министерстве изучают методические рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образовании. В дальнейшем они будут направлены в образовательные организации.

Министр отметила, что в апреле 2019 года на официальном сайте министерства образования и науки республики был проведен опрос, по итогам которого 68,8% респондентов ответили, что смартфоны мешают учебе.

Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука". Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Согласно итогам опроса, 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.