Музыкант отказался возвращать продюсерскому центру гитару за 500 тыс. рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские начали проверку после отказа артиста вернуть продюсерскому центру бас-гитару из редких пород дерева и барабанную установку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о продюсерском центре "Сорока мюзик".

"Накануне в полицию с заявлением обратился сотрудник продюсерского центра. Он рассказал, что в их компанию был зачислен мужчина на соответствующий договор, которому гендиректор компании в 2017 году в одной из студий звукозаписи передал бас-гитару из редких пород дерева, сделанную на заказ в единственном экземпляре, для записи песен, а также электронную барабанную установку", - сказали в полиции.

Было оговорено, что музыкальные инструменты даются во временное пользование, до 2018 года, однако гитара и барабанная установка до сих пор не возвращены владельцу. "Неоднократные требования вернуть музыкальные инструменты артист игнорирует и возвращать их отказывается. Сумма ущерба составила 550 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.