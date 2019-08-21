Житель Воронежской области осужден за компьютерные атаки на сайт ЦИК

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Суд Воронежской области приговорил 20-летнего жителя региона к двум годам ограничения свободы за компьютерные атаки на сайты Центральной избирательной комиссии России, мэрии Воронежа и города Павловска. Об этом журналистам в пресс-службе регионального управления УФСБ в среду.

"Житель Павловска Мирослав Беспамятнов в 2018 году организовал серию компьютерных атак с использованием вредоносной компьютерной программы на официальные интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, администрации города Воронеж и администрации города Павловска Воронежской области, повлекших их неправомерное блокирование. Решением Павловского райсуда Воронежской области Беспамятнову назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.