{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Воронежской области осужден за компьютерные атаки на сайт ЦИК

Он получил 2 года ограничения свободы

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Суд Воронежской области приговорил 20-летнего жителя региона к двум годам ограничения свободы за компьютерные атаки на сайты Центральной избирательной комиссии России, мэрии Воронежа и города Павловска. Об этом журналистам в пресс-службе регионального управления УФСБ в среду.

"Житель Павловска Мирослав Беспамятнов в 2018 году организовал серию компьютерных атак с использованием вредоносной компьютерной программы на официальные интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, администрации города Воронеж и администрации города Павловска Воронежской области, повлекших их неправомерное блокирование. Решением Павловского райсуда Воронежской области Беспамятнову назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияВоронежская область
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Эксперт: аварийная посадка А321 может привести к ужесточению норм для двигателей
Сейчас при испытании больших двигателей российского производства симулируется попадание птицы весом 8 кг
Читать полностью