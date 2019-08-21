Суд в Москве 26 августа рассмотрит дело блогера Синицы, угрожавшего детям полицейских

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 26 августа проведет предварительные слушания по уголовному делу блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении обвиняемого Синицы поступило в суд. Предварительные слушания по делу суд проведет в 14:00 мск 26 августа", - сказала представитель суда.

Синице предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). По этой статье максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. Обвиняемый находится в СИЗО.

По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В следствии считают, что эти преступные действия были направлены на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.