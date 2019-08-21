В Петербурге отпустили под подписку о невыезде задержанного фаната за драку с омоновцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Четвертого футбольного болельщика, которого задержали за драку с сотрудниками ОМОН во время матча "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сказал представитель ведомства. По данным следствия, четвертый задержанный ударил сотрудника ОМОН кулаком из хулиганских побуждений.

В начале августа в Петербурге в перерыве матча чемпионата России по футболу "Зенит" - "Краснодар" произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях. В стычке получили травмы два сотрудника ОМОН.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ранее в рамках расследования дела уже были задержаны три человека, в среду источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о задержании четвертого фигуранта.

Всего, по данным петербургской полиции, после данного матча к административной ответственности были привлечены 17 человек.