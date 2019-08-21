СМИ: оперные певцы и театры выразили поддержку Пласидо Доминго после обвинений

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Оперные исполнители и театральные площадки со всего мира выразили свою поддержку испанскому тенору Пласидо Доминго на фоне обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета ABC.

В связи со всемирной известностью и заслугами певца данную тему широко обсуждают и комментируют в социальных сетях. Первое выступление тенора после обвинений намечено на 25 августа в Зальцбурге. Фестиваль в Австрии стал одним из первых, кто высказался в поддержку Доминго, обосновывая свою позицию принципом презумпции невиновности, согласно которому человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. Такой же позиции придерживаются и другие театры в Европе, в том числе оперы Мадрида и Валенсии.

Данная точка зрения отличается от некоторых американских площадок. Так, оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили участие Доминго в запланированных концертах.

Сам тенор в эти дни не комментировал обвинения, однако его коллеги высказались в защиту Доминго. В частности, певцы Пилар Хурадо, Райна Кабаиванска, Хавьер Камарена, Соня Йончева и многие другие заявили о том, что испанский тенор всегда уважительно и воспитанно вел себя с ними. Кроме того, в последние дни особую поддержку Доминго получил в соцсетях, где в его защиту выступили оперные певицы Мария Гулегина, Ольга Перетятько, Эрмонела Яхо, Нино Мачаидзе и Виолета Урмана.

Помимо исполнителей из разных стран мира, в защиту Доминго высказалось и правительство Испании. Исполняющий обязанности министра культуры и спорта королевства Хосе Гирао заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с обвинениями в отношении певца, поскольку они не подкреплены доказательствами и исходят от неназванных лиц.

Обвинения

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили агентству Associated Press, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи, якобы, имели место и на территории США.

78-летний Доминго в распространенном через агентство заявлении отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.