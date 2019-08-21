В Москве представили сборник рассекреченных предвоенных документов МИД Латвии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Документы Министерства иностранных дел Латвии 1939-1940 годов, включающие дипломатическую переписку накануне начала Второй мировой войны и вхождения Прибалтики в состав СССР, впервые введены в научный оборот. Сборник в среду был представлен журналистам в Москве.

"В этом сборнике нет ни одного документа из российских архивов. Более того, здесь нет ни одного документа, который по своему происхождению был бы советским, здесь нет документов наркомата иностранных дел, Политбюро или советских разведывательных органов, здесь документы исключительного одного ведомства - латвийские дипломатические документы, документы латвийского представительства в Москве и некоторых представительств в странах Европы. Все они касаются периода 1939-1940 годов и публикуются впервые", - рассказал в ходе презентации директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

По его словам, данная книга представляет интерес, поскольку позволяет взглянуть на события с точки зрения дипломатических работников. "С познавательной точки зрения, эти документы интересны тем, что позволяют взглянуть на события тех лет глазами латвийских дипломатов и сравнить этот взгляд с современными историко-политическими нарративами, распространенными в прибалтийских странах", - отметил Дюков.

В свою очередь заместитель директора Института российской истории РАН Сергей Журавлев подчеркнул, что все документы опубликованы без каких-либо изъятий или сокращений. "Особенность этой публикации заключается в том, что из тех документов полностью все опубликовано. Никаких изъятий искусственных нет, здесь все публикуется целиком. Когда, с точки зрения строго научного подхода, без всякой политизации наших современных политических оппонентов, мы начинаем это читать, то мы понимаем, насколько сложной и противоречивой была ситуация", - подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что выход сборника является важным научным событием, поскольку в нем содержатся детали, представляющие большой интерес для ученых и историков.

В сентябре-октябре 1939 года Латвия, Литва и Эстония подписали с СССР пакты, согласно которым в 1940 году в связи с угрозой фашистской агрессии на их территориях были размещены советские войска. В июле 1940 года в трех странах Балтии были приняты декларации, в соответствии с которыми провозглашались Латвийская, Литовская и Эстонская Советские Социалистические Республики, которые обратились в Верховный Совет СССР с просьбой о принятии их в состав Советского Союза. 3 августа 1940 года в СССР вошла Литва, 5 августа - Латвия, 6 августа - Эстония. В 1941 году все три республики были оккупированы фашистской Германией. В 1944-1945 годах они были освобождены советскими войсками.