В Благовещенске на воспитанников детского сада с потолка обрушилась штукатурка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура Благовещенска проводит выездную проверку в детском саду №5, где с потолка на воспитанников обрушилась штукатурка, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном учреждении, в том числе работе администрации сада, и при наличии оснований приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

Штукатурка обрушилась сегодня утром с потолка игровой комнаты, где находилась младшая группа ребят от трех до четырех лет.

По словам пресс-службы администрации Благовещенска, обрушение штукатурки произошло в результате ее отслаивания. После инцидента медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам, дети осмотрены медиками. Один ребенок находится дома, второй - в медицинском учреждении.

"Мне позвонил воспитатель, сообщил о происшествии, после чего я сказал вызывать скорую", - рассказал ТАСС родитель пострадавшей девочки. Он пояснил, что воспитатель по телефону уточнила, что штукатурка упала на голову его дочке и поцарапала руку. Скорая доставила ребенка в больницу.

В дошкольное учреждение выехала рабочая группа по обследованию помещения. В четверг, 22 августа, детский сад закроют, а 100 воспитанников перераспределят по другим корпусам. "По предварительным данным специалистов ГУКСа обрушение произошло из-за ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой, это может быть связано с изношенностью здания (в эксплуатации сад находится 58 лет). После обследования корпуса будет выдано экспертное заключение, на основании которого решится вопрос о текущем или капитальном ремонте", - приводятся в сообщении слова первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева.