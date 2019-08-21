Беглов поручил сохранять места обитания белок и птиц при реконструкции парков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил службам по благоустройству сохранять при реконструкции городских парков места обитания белок и птиц, ставить кормушки и скворечники. Об этом он сообщил в среду журналистам после открытия Пионерского парка в Красногвардейском районе.

"Я дал команду во всех парках установить скворечники для птиц, потому что птицы и белки в парках должны жить. Мы для них не должны уничтожать среду обитания", - сказал врио губернатора.

Беглов отметил, что на следующий год запланировано благоустройство парка Академика Сахарова, расположенного напротив Пионерского парка.

По данным пресс-службы городской администрации, на благоустройство общественных пространств из бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году выделено порядка 6 млрд рублей с учетом поправки врио губернатора (дополнительно 2,5 млрд рублей) и средств муниципалитетов. В городскую программу благоустройства в этом году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов.