Иркутские власти проверят данные по чиновнице, якобы оскорбившей пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении начальника управления пресс-службы и информации правительства региона Ирины Алашкевич, якобы допустившей оскорбительные высказывания в адрес жителей пострадавших от паводков районов. Сама Алашкевич считает запись, появившуюся в соцсетях, сфальсифицированной.

Звукозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и Telegram-каналах на прошлой неделе. На записи женский голос говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область Владимиром Путиным пришли люди, которые были плохо одеты и у которых "два класса образования". Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения "они сидят в тепле, <…> с теплым туалетом, с чистой постелью, то, чего у них не было в их хлеву".

"Запись считаю подделкой. Но я хочу, чтобы было официальное заключение специалистов, чтобы не осталось ни у кого никаких сомнений в этом", - сказала Алашкевич, отвечая на вопрос ТАСС о том, считает ли она запись сфальсифицированной.

Губернатор Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении Алашкевич, говорится в среду в сообщении пресс-службы регионального правительства. В рамках экспертизы, которую проведет специализированная организация, предстоит определить подлинность записи и наличие признаков монтажа. На время проверки чиновница находится в отпуске.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.