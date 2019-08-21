Премьера ток-шоу "Своя правда" с Романом Бабаяном состоится 9 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новое авторское общественно-политическое ток-шоу "Своя правда" с ведущим Романом Бабаяном запустят на НТВ 9 сентября, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе телеканала.

Собеседниками ведущего станут не только известные эксперты, политики и общественные деятели, но и популярные блогеры и режиссеры.

"Я веду политическое ток-шоу и никогда не был просто модератором, скорее, стороной в дискуссии <…> Когда перед тобой эксперты, профессионалы, которые занимались некой проблематикой всю жизнь, ты должен быть готов к программе так, чтобы разговаривать с ними на равных, а лучше разбираться в вопросе даже глубже, - привели в пресс-службе слова Бабаяна. - Очень многие темы, которые мы обсуждаем, разворачиваются в регионах, где я работал, еще будучи военкором, многое из событий, которые мы обсуждаем, я видел своими глазами: от бомбардировок Югославии и взятия американцами Ирака до возвращения Крыма < …> Поэтому я разговариваю с гостями студии не как отвлеченный модератор, а как очевидец, буду стараться придерживаться этого почерка в своем новом проекте на НТВ"

По словам Бабаяна, задача создателей программы - дать возможность зрителям увидеть новые лица, расширить пул экспертов, привлекая в программу политологов, экономистов, лидеров общественного мнения.

Роман Бабаян перешел на НТВ с канала ТВЦ, где вел программу "Право голоса" с 2009 года. В июне 2019 года Бабаян был назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".