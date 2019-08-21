На Ставрополье откроют музей в память об основателе единственного в Кавминводах цирка

ПЯТИГОРСК, 21 августа. /ТАСС/. Музей в память об основателе единственного в Кавминводах цирка Геннадия Трахтенберга (1917-2000) откроют в воскресенье в Кисловодске. Об этом сообщила ТАСС в среду директор госцирка Кисловодска Ирина Веселкова-Лен.

"В воскресенье пройдет на площади перед цирком большой праздник, посвященный 100-летию Российского цирка. Пройдет цирковая ярмарка, будут выступать артисты, оркестр", - сказала Веселкова-Лен, добавив, что в этот же день состоится торжественное открытие музея имени Геннадия Трахтенберга.

В музее будут представлены цирковые костюмы прошлых лет, исторические фотографии, афиши. Кроме того, там будет экспозиция с личными вещами Трахтенберга, его реквизитом и грамотами. Также будет представлен большой баннер с фотографиями и его биографией.

Геннадий Трахтенберг продолжив дело отца Михаила Павловича Трахтенберга, вместе с женой Таисией Максименко выступал с иллюзионными представлениями под псевдонимом Боско. В годы Великой Отечественной войны окончил Омское танковое училище, участвовал в сражении под Брянском, уволился в запас в звании подполковника, имел 15 правительственных наград.

С 1971 года руководил строительством цирка-стационара в Кисловодске, возглавил его после открытия и оставался директором более 30 лет. Трахтенберг создал уникальную по тем временам цирковую программу, пригласив к сотрудничеству лучших советских и зарубежных артистов.

Кисловодский госцирк им. Трахтенберга имеет современную арену, зал на 1483 места, инфраструктуру для размещения артистов и цирковых животных. Здание цирка было открыто в 1973 года, оно выполнено в форме шатра с десятком треугольных арок с окнами и дверьми, является объектом культурного наследия. В рамках федеральной целевой программы "Культура России" на ремонт цирка в 2017 году было направлено свыше 200 млн рублей.