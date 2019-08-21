Полиция нашла более 300 кг оружия и боеприпасов в двух схронах в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в двух схронах на территории Кировского района Ленинградской области более 300 кг различных боеприпасов и оружия времен Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

"В 2 км от урочища Карбусель Кировского района Ленинградской области полицейскими было обнаружено и изъято различное оружие и боеприпасы времен войны. Общий вес изъятого составил 268,4 кг", - сказал представитель ведомства.

Второй схрон, по данным МВД, был найден в лесном массиве у поселка Молодцово. "Общий вес изъятого составил около 32 кг", - отметили в полиции.

О месте хранения боеприпасов и оружия сообщили в полицию местные жители. "В обоих случаях обнаруженные предметы были уничтожены сотрудниками ОМОН Росгвардии", - сказал представитель управления МВД.