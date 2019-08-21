Законопроект о выплатах на жилье для многодетных семей внесли в заксобрание Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Проект закона о выплатах на улучшение жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами внесли на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщили в среду в пресс-службе городского парламента.

"Законопроектом, внесенным временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым, предлагается установить возможность предоставления за счет бюджета города социальных выплат на строительство или приобретение жилья для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

По мнению спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова, слова которого приводит пресс-служба, законопроект "расширяет возможности в решении жилищного вопроса семей, где родителям необходимо заботиться сразу о нескольких юных гражданах, или для семей, борющихся за жизни и здоровье своих детей". "После принятия законопроекта они смогут с помощью города значительно ускорить переезд в новые комфортные квартиры", - цитируют его в пресс-службе.

В начале июля Беглов отмечал, что власти города ведут постоянную работу по поддержке семей, и планируется, что финансирование программ увеличится. По озвученным ранее данным пресс-службы Смольного, всего в Петербурге живут около 600 тыс. семей, каждая четвертая получает социальную помощь, программа которой в ближайшее время будет расширена. В частности, с 2020 года женщины, которые родили или усыновили двух или более детей одновременно, будут получать социальную услугу по присмотру за детьми. Также с 2020 года мамы в декрете с детьми от 1,5 до трех лет, которые проходят профессиональное обучение или переподготовку, будут получать ежемесячные выплаты в размере 11 тыс. 215 рублей.