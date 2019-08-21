Хайнань построит новую систему водоснабжения к 2035 году

ХАЙКОУ /Китай/, 21 августа. /ТАСС/. Администрация острова Хайнань к 2035 году полностью решит проблему нехватки воды и завершит создание системы эффективного распределения водных ресурсов. Об этом говорится в обнародованном здесь "Плане формирования сети водоснабжения" провинции.

Как отмечается в документе, уже к 2025 году трудности для оптимального распределения воды на острове удастся устранить. Избытки воды в районах, периодически страдающих от наводнений, благодаря улучшенной инфраструктуре и своевременной системе оповещения, будут перебрасываться в засушливые регионы Хайнаня.

Еще через 10 лет власти планируют полностью модернизировать единую сеть водоснабжения острова, где площадь искусственного орошения превысит 5,3 тыс. кв. км. В итоге 95% местных аграрных хозяйств смогут самостоятельно бесперебойно обеспечивать себя водой, не требуя помощи правительства.

"Благодаря такой программе появится единая сеть централизованного управления водными ресурсами и повышения их экологичности, предотвращения наводнений", - подчеркнул глава управления по вопросам водоснабжения Хайнаня Ван Цян.

Как объяснили китайские специалисты, дисбаланс распределения воды на острове возникает из-за его специфического ландшафта: в центральной части рельеф более возвышен, а по периметру расположены низинные районы. Из-за перепада высот во время проливных дождей реки сбрасывают избыток воды в море, при этом часто затапливая некоторые населенные пункты. В то же время западная и южная части Хайнаня, а также прибрежная полоса, где расположены крупнейшие города провинции и зафиксирована наиболее высокая плотность населения, "страдают от жажды".

Эта проблема в регионе существует в течение многих десятилетий, даже несмотря на то, что за год на острове в среднем выпадает 1,75 тыс. мм осадков и на душу населения приходится 3,54 тыс. куб. м воды. В последнее время вопрос приобрел особую актуальность, так как из-за феномена Эль-Ниньо - колебаний температуры водной поверхности в экваториальной части Тихого океана - на Хайнане, по данным синоптиков, с января по июнь выпало около 700 мм осадков, что почти на 60 мм меньше среднестатистического показателя.