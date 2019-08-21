Власти Амурской области проверят соцучреждения после падения штукатурки на детей в садике

ТАСС, 21 августа. Власти Амурской области проверят образовательные и социальные учреждения региона после падения штукатурки в помещении одной из групп детского сада №5 Благовещенска, где в момент инцидента находилось 13 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В среду в первой половине дня произошло обрушение штукатурки с потолка в игровой комнате детского сада, в которой в это время находилась младшая группа - дети от трех до четырех лет. Отлетевший кусок штукатурки упал одному из детей на голову. После инцидента медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. Один ребенок находится дома, второй - в медицинском учреждении. В связи с ЧП прокуратура Благовещенска начала проверку.

"Предложено рассмотреть возможность обследовать социальные учреждения области на наличие скрытых дефектов, которые могут возникнуть после паводка. Минстрою поручено проработать этот вопрос. По поручению губернатора профильные министерства предоставят перечень социальных и образовательных объектов, которые также проверят специалисты в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным пресс-службы, губернатор Амурской области Василий Орлов потребовал от членов регионального правительства "принять исчерпывающие меры во избежание повторения ситуаций". "Министерствам образования и науки и строительства и архитектуры поручаю принять исчерпывающие меры во избежание повторения подобных ситуаций. Нужно провести обследование там, где это необходимо. В отношении садика, где было обрушение, провести служебное расследование - кто и когда проводил работы, и принять соответствующие меры", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как отметила министр образования и науки области региона Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении, в правительстве региона разрабатываются проекты приказа и писем, которые будут направлены в органы местного самоуправления, чтобы "проверить на предмет отслаивания штукатурки с потолка все образовательные организации".

"Само событие произошло на втором этаже в группе, в которую только начали ходить дети. Штукатурка сухая, намоканий, деформаций, "провисов" нет. Предположение, почему произошло обрушение, - здание эксплуатируется 58 лет, его много раз белили и красили, предварительно, в результате переувлажнения от продолжительных дождей ухудшилось сцепление штукатурки с несущей плитой", - цитирует пресс-служба Яковлеву.