Иностранцы смогут претендовать на участие в грантовых проектах фестиваля "Таврида - АРТ"

СУДАК /Республика Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Иностранные участники могут войти в состав проектных команд, которые будут работать над реализацией грантов фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ", сообщил в среду журналистам руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"Присутствуют ребята, представляющие, в основном, постсоветское пространство: Украина, Белоруссия, азиатские республики. При этом гранты "Тавриды" - для граждан нашей страны. Но есть такое явление как проектные команды, и грант может получить представитель нашей страны, гражданин РФ, а иностранцы могут сделать с ним совместное мероприятие. Было бы желание, а возможностей в России очень много, и в этом смысле наша страна - это страна больших возможностей", - сказал он.

На гранты смогут претендовать участники по всем восьми направлениям работы фестиваля: художественная площадка, народное творчество, музыкальная, кино- и театральная, танцевальная, юмористическая площадка, волонтерство в сфере культуры.

"Порядка 80 млн рублей прямо здесь, на этой площадке на конкурсной основе будет распределено на поддержку социально-творческих проектов, абсолютно разных. Они должны отвечать критериям Федерального агентства по делам молодежи, быть рассчитаны на определенные целевые категории, иметь социальную направленность и творческую составляющую", - пояснил Першин.

Он уточнил, что на данный момент на "Тавриду" приехали около 3 тыс. участников, всего их ожидается более 4 тыс. - заезд продолжится до конца суток. Ожидаются участники из 80 регионов России и других стран.

По данным организаторов, в рамках фестиваля пройдут более 800 мероприятий, около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум "Таврида"

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".