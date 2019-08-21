Центры соцобслуживания Ставрополья получили машины для работы в сельской местности

ПЯТИГОРСК, 21 августа /ТАСС/. Центры социального обслуживания на Ставрополье получили 26 новых машин, которые преимущественно будут использоваться для доставки в медучреждения людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Транспорт приобретен в рамках нацпроекта "Демография", сообщила в среду пресс-служба главы Ставропольского края.

"В Ставрополе состоялась церемония передачи центрам социального обслуживания населения края машин, приобретенных в рамках национального проекта "Демография". Новый автотранспорт будет использоваться для доставки в медицинские учреждения людей старше 65 лет, в том числе инвалидов, проживающих в сельской местности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, машины получили 16 районов и 10 городских округов - каждый по одному автомобилю. На покупку автомобилей было выделено 49,4 млн рублей.

"В крае регулярно обновляется автопарк техники - как в социальной, так и в жилищно-коммунальной сфере. Эта работа проводится благодаря федеральным и краевым программам, сотрудничеству с инвесторами. В нынешнем году благодаря национальному проекту "Демография" мы получили дополнительную возможность позаботиться о наших социальных учреждениях и их подопечных", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что в рамках нацпроекта в текущем году в крае в числе первых в стране внедрена система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Открыто две группы дневного пребывания пожилых людей. Планируется, что еще шесть таких отделений начнут работу до конца года.

"Также в крае расширяется сеть пунктов оказания первичной медицинской помощи. В этом году на Ставрополье будет открыто шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Новое оборудование получат больше двух десятков медицинских организаций края. Это техника для лечения и диагностирования онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других", - отмечается в релизе.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов, в том числе "Спорт - норма жизни", который предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель - глава Минтруда Максим Топилин. В Хабаровском крае на развитие спорта по нацпроекту до 2024 года предусмотрено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета.