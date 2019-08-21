Многодетные семьи получат субсидии на строительство домов в поселке под Липецком

ЛИПЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Многодетные семьи Липецкой области получат субсидии для строительства индивидуальных домов в поселке Радужный вблизи регионального центра. Об этом сообщил на совещании временно исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов.

"Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке Радужный - это хорошая социальная программа, наша задача оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах", - сказал он.

Проект подразумевает выплаты субсидий для многодетных семей, которыми можно погасить основной долг или первый взнос по ипотечному кредиту, а также приобрести на эти деньги стройматериалы или заключить договор с подрядчиком строительства.

"На эти цели из областного бюджета выделено 25 млн рублей", - сообщил Артамонов.

По его словам, заявления на субсидию уже подали 30 семей. В поселке Радужный имеется вся необходимая инженерная инфраструктура и дороги, до конца года сюда проведут водопровод.

В пресс-службе областной администрации ТАСС сообщили, что Липецкая городская энергетическая компания утвердила свою программу софинансирования индивидуального жилищного строительства в поселке Радужный для мотивации сотрудников и поддержки льготной категории работников. "К реализации проекта необходимо подключать и другие городские компании", - отметил Артамонов.