На ВЭФ представят "Дальневосточную деревню" с успешными проектами получателей гектаров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Дальневосточная деревня" с успешными проектами, реализованными на дальневосточных гектарах, будет представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве гендиректор "Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Сергей Ховрат.

"Я хотел бы вас пригласить на Восточный экономический форум, где агентство организует "Дальневосточную деревню", на которой будут представлены люди, которые реализовали себя на дальневосточном гектаре. Они расскажут, что сделали, и покажут свою продукцию", - сказал он.

Также, по его словам, в рамках деловой программы ВЭФ запланирована сессия "Освоение дальневосточных гектаров", на которой будет рассказано об условиях ипотечного кредитования для дальневосточников.

"Мы пригласили представителей министерства развития сельского хозяйства, а также крупный бизнес, для того чтобы проговорить и понять, что можно сделать для того, чтобы граждане могли реализовывать ту продукцию, которую они производят на дальневосточном гектаре", - добавил гендиректор АРЧК.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.