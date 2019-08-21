Число электричек на Горьковском направлении МЖД увеличат с 22 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Дополнительный путь будет введен на участке Москва - Железнодорожная Горьковского направления МЖД с 22 августа. Благодаря этому между столицей и Железнодорожным увеличится число пригородных поездов, сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"С 22 августа на участке Карачарово - Железнодорожная Горьковского направления МЖД в эксплуатацию будет введен дополнительный четвертый главный путь протяженностью 19 км, построенный в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" при софинансировании федерального бюджета и средств Москвы. За счет дополнительного пути с четверга между Москвой и подмосковным городом Железнодорожный начнут курсировать 13 дополнительных пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Пять дополнительных "экспрессов" будут курсировать на участке Курский вокзал - Железнодорожная, из них четыре - по рабочим дням, а один - ежедневно. Восемь дополнительных поездов будут следовать по рабочим дням на участке Карачарово - Железнодорожная.

"Таким образом, станция Карачарово обретает статус зонной - она станет начальной и конечной точкой маршрута для ряда электричек", - отметили в пресс-службе, добавив, что с 22 августа скорректирован график движения некоторых электричек Горьковского направления. В частности, изменено время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Уточняется, что со станции Карачарово пассажиры могут перейти на станцию Нижегородская МЦК. Станция Карачарово была перенесена вплотную к МЦК в рамках работ интеграции с ним радиальных направлений железной дороги, на сегодняшний день там действует пересадка, организованная по временному маршруту. Однако с завершением строительства ТПУ "Рязанская" для пассажиров планируется открыть удобный переход в теплом контуре, благодаря которому пересадка будет занимать считанные минуты.