Школьники должны сдавать телефоны на время уроков, считают в родительском комитете СКФО

ПЯТИГОРСК, 21 августа. /ТАСС/. Межрегиональное общественное движение "Родительский комитет Северо-Кавказского федерального округа" поддерживает инициативу Минпросвещения РФ об ограничении использования мобильных устройств в школах, сообщила в среду ТАСС председатель движения Кира Моисеева. По ее мнению, на время учебного процесса ученики должны сдавать телефоны.

"Идею, конечно, поддерживаю. Родители понимают, что это плохо, но связь с ребенком тоже должна быть. Необходимо забирать телефон перед уроками, а в конце учебного процесса возвращать обратно. Это поможет повысить успеваемость", - сказала Моисеева.

Она подчеркнула, что в некоторых школах Ставропольского края, в том числе в городе Пятигорске и в поселке Юца, ряд учителей перед началом уроков забирают телефоны у школьников. "Родители довольны, успеваемость улучшилась, концентрация внимания повысилась, дети приходят домой и уже забывают про телефон", - сказала председатель движения.

Моисеева добавила, что в экстренных ситуациях у родителей должна оставаться связь с ребенком, поэтому школьнику должны выдавать телефон в случае необходимости.

Председатель межрегионального общественного движения сообщила, что в ближайшее время планируется провести опрос среди родительских комитетов во всех субъектах Северного Кавказа с участием региональных министерств и ведомств. "Можно с сентября запустить опрос. Думаю, многие родители поддержат инициативу", - считает она.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. Авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.