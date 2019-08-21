В Россию вернулась первая женщина-предприниматель из "лондонского списка" Титова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первая женщина-предприниматель Юлия Макурина из "лондонского списка" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, обвиняемая в мошенничестве, вернулась в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"21 августа в Россию из Украины вернулась Юлия Макурина - первая из женщин, включенных в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова", - сообщили в пресс-службе. Представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади сообщил, что в среду с коллегами из Следственного комитета они встретили Макурину с мужем и двумя детьми на границе с Украиной - на автомобильном пограничном пункте "Три сестры" в Брянской области. "Около двух часов заняли процедуры, все прошло слаженно, на автоматизме. Сегодня Макурина отдохнет, а завтра вместе с адвокатом явится к следователю и приступит к защите своих прав в рамках действующего законодательства", - цитирует Григориади пресс-служба.

По версии следствия, в 2004 году Макурина с соучастниками завладела контрольным пакетом акций одного из постсоветских научно-исследовательских институтов ОАО "НИИЭМИ". Следствие считает, что Макурина предложила помощь гендиректору НИИ Резниченко в возврате захваченного в результате мошенничество здания института. Обвиняемая убедила его, что вернуть здание возможно путем продажи незначительного количества акций НИИ ООО "Афина", гендиректором которого она являлась. По показаниям гендиректора НИИ, текст договора бел изменен, а количество акций увеличено.

Позже суд удовлетворил иск "Афины" по праву собственности на акции. Следствие также считает, что в заседании участвовал фальшивый адвокат, якобы выступавший от имени Резниченко. Все фигуранты обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В 2008 году Хамовнический суд Москвы приговорил пятерых фигурантов дела к 7-8 годам лишения свободы. Макуриной обвинение было предъявлено в феврале 2007 года, но еще до этого она выехала на Украину. Все эти годы Макурина числилась в федеральном розыске.

Как отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, защита Макуриной настаивает, что она "имела неосторожность приобрести на законных основаниях акции ОАО "НИИЭМИ" в период конфликта относительно имущественного комплекса". При этом она не являлась стороной конфликта. "Экспертиза в рамках уголовного дела не обнаружила признаков подделки подписей в договоре. Следствием не предоставлено доказательств относительно вступления Макуриной в преступный сговор с другими фигурантами уголовного дела", - отметили в пресс-службе.

В марте 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила Титову, что Макуриной не избирался заочный арест и в международный розыск она не объявлялась. В июле ГСУ СК России по Москве сообщило бизнес-омбудсмену, что оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Макуриной нет.