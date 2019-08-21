Олимпийский чемпион и меценат баллотируются в гордуму Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе, депутат Госдумы Артур Таймазов и меценат, зампред правительства Северной Осетии Русланбек Икаев участвуют в выборах депутатов собрания представителей Владикавказа седьмого созыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Северной Осетии.

"В Гордуму баллотируются, в частности, олимпийский чемпион по вольной борьбе, депутат Госдумы Артур Таймазов, меценат, зампред правительства Северной Осетии Русланбек Икаев, Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером", - сказал собеседник агентства.

По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 90 кандидатов от политических партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Родина", "Альянс зеленых".

Кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам от политической партии "Яблоко", в регистрации было отказано. Основанием послужило отсутствие необходимых документов.

Кроме выборов в городскую думу Владикавказа в республике 8 сентября также пройдут выборы различного уровня в Дигорском, Ирафском и Моздокском районах. Будут избирается пять глав муниципальных образований, замещаться 36 депутатских мандатов.