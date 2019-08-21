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Всемирная конференция по исследованию космоса пройдет в Петербурге в июне 2020 года

Ведется подготовка мероприятия, на нем будет работать восемь секций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Глобальная конференция по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference, GLEX) пройдет в Санкт-Петербурге в июне 2020 года, после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.

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"Будет около восьми секций работать, сейчас ведем подготовку. Мы планируем в начале июня, после ПМЭФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в программе Глобальной конференции 2020 года запланированы молодежный день, пленарное заседание, проведение более 40 параллельных тематических сессий, а также специализированная выставка. В конференции примут участие специалисты космической отрасли, ученые, инженеры, предприниматели и представители власти.

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