Курсы повышения квалификации пройдут около 300 человек на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти намерены организовать обучение около 300 работников предприятий Ставропольского края в рамках национального проекта "Производительность труда". Обучение будет проходить как в регионе, так и за его пределами, сообщили ТАСС в среду в краевом Министерстве труда и социальной защиты населения.

"В рамках нацпроекта "Производительность труда" мы проведем обучение около 300 работников <…> У крупных предприятий налажена работа с образовательными организациями, они сотрудничают с московскими, санкт-петербургскими и екатеринбургскими учреждениями. В рамках программы есть возможность направлять работников для обучения за пределы края, потому что по некоторым специализированным профессиям у нас нет образовательной базы", - пояснили в министерстве.

Министерство также помогает подключать специалистов для обучения работников на базе самих предприятий, направляет их в образовательные организации края. Повышение квалификации работников важно в случае открытия новых цехов, освоения сложного оборудования либо просто в случае нехватки специалистов узкого профиля. "Повышается производительность труда, естественно, больше прибыли приносит предприятие, выше налоговые отчисления, краю такая поддержка предприятий тоже важна", - пояснили в министерстве.

Пройти программу переобучения могут и специалисты, попавшие под высвобождение. "В этом плане переобучение важно, чтобы люди не потеряли доходы, не ухудшилось благосостояние семей, задача нацпроектов - повышение уровня жизни населения. В крае нет массового высвобождения работников, если какие-то такие факты будут, мы готовы ориентировать людей на переобучение, чтобы поддержать их", - сказал собеседник.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.