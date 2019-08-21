Марафонец из Ставрополья планирует пробежать через КБР, Северную Осетию и Ингушетию

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Марафонец из города Железноводска Ставропольского края планирует пробежать 316 км за 150 часов, его маршрут лежит через три республики Северного Кавказа - Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Марафонец из Железноводска пробежит 316 км за 150 часов. Игорь Манжос участвует в межрегиональном горном марафоне Behind the Wave, который объединит три республики Северного Кавказа - Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию", - говорится в сообщении.

Марафон стартует 23 августа в Нальчике, а финиширует в Ингушетии 28 августа. Всего в забеге примут участие 37 спортсменов со всего мира. Манжос в этом году стал призером забега "Белые ночи", который проходил в Санкт-Петербурге.