Число утонувших на Кубани в 2019 году снизилось почти на 40%

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Число людей, утонувших в Краснодарском крае, в 2019 году снизилось практически на 40% до 118 человек. При этом трагедии чаще происходят не на морских курортах, а на реках, озерах и прудах в отдаленных от побережья районах, сообщил в среду журналистам врио начальника главного управления МЧС по региону Иван Лунев.

"На сегодняшний день на водоемах Краснодарского края погибли 118 человек, восемь из них дети. Если сравнивать по цифрам, то у нас положительная динамика снижения. В прошлом году на этот период погибли 187 человек - почти на 40% разница, но на одного ребенка мы потеряли больше", - сказал Лунев.

Он отметил, что снизить число погибших на воде помогла работа по профилактике ЧП. На уровне региона приняты нужные для этого нормативные документы. Несмотря на то, что до 508 снизилось число пляжей, увеличилась суммарная длина оборудованных пляжей.

По его данным, чаще всего на воде гибнут мужчины. Около 80% утонувших - местные жители. Чаще всего люди тонут, купаясь в необорудованных местах, нередко трагедии происходят с нетрезвыми людьми.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2018 году его посетили более 16 млн туристов.