Лауреаты проекта "Горячее сердце" расскажут о своих героических поступках в "Орленке"

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Дискуссия "Диалог о повседневном мужестве", где лауреаты проекта "Горячее сердце" Фонда социально-культурных инициатив поделятся своими историями, пройдет 22 августа во Всероссийском детском центре "Орленок" в рамках тематической смены. Об этом ТАСС сообщил Александр Пашкин, начальник отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив.

Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева, проводит проект "Горячее сердце" с 2013 года. Лауреатами проекта становятся дети, отмеченные за поступки в чрезвычайных ситуациях, и дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие за плечами достижения в спорте, науке, искусстве. За это время награды удостоены более 800 человек (в возрасте до 23 лет) и общественных объединений. В этом году лауреатами стали 140 человек, четверо из них посмертно, и пять общественных организаций.

"В центре мероприятия будут участники тематической смены - лауреаты инициативы "Горячее сердце", которые совершили героические истории и мужественные поступки, которые своей жизнью являют пример преодоления сложных жизненных обстоятельств. Также это дети-инвалиды - они достигли больших высот в спорте, в искусстве, культуре и являются примером для остальных ребят, своих сверстников, в том, что нельзя отказываться от своей мечты ни при каких обстоятельствах. Ребята будут выходить на сцену и рассказывать, как они стали лауреатами проекта", - сообщил Пашкин.

Участниками дискуссии станут и дети из других смен центра - их около 450 человек. "Основная цель диалога - дать понять всем, что совсем не обязательно совершать что-то героическое, ходить и искать ситуации, где можно проявить себя как герой. Важно быть нужным обществу, быть внимательным к окружающим и понимать, что рядом есть люди, которым нужна помощь и не отказывать им в этом", - сказал Пашкин.

Лауреаты всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" - 68 детей - приехали на отдых в центр "Орленок" (Краснодарский край) 13 августа, завершится смена 30 августа.