СМИ: Квентин Тарантино впервые станет отцом

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Соответствующее заявление супружеской пары приводит в среду журнал People.

"Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка", - говорится в заявлении. Каких-либо других подробностей издание не приводит.

Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик в прошлом году. Они познакомились в Израиле в 2009 году, когда режиссер прибыл в страну, чтобы представить свой фильм "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds). В 2017 году пара отпраздновала помолвку в Нью-Йорке на вечеринке, где среди гостей присутствовали актеры Брюс Уиллис, Самюэл Л. Джексон, актрисы Ума Турман и Дайан Крюгер, а также продюсер Харви Вайнштейн. Брак с Пик стал первым для 56-летнего режиссера, который ранее утверждал, что между семьей и работой сделал выбор в пользу кинематографа.