На востоке Индонезии заблокировали доступ в интернет из-за массовых акций протеста

СИНГАПУР, 22 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии полностью заблокировали доступ в интернет в восточных провинциях страны, где на протяжении нескольких дней продолжаются массовые выступления протеста. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя Министерства коммуникаций и информации Фердинандуса Сэту.

"Доступ будет ограничен до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется", - указал чиновник. "Данные шаги согласованы с правоохранительными органами", - отметил Сэту.

До этого профильное ведомство частично блокировали определенные ресурсы, в первую очередь социальные сети, а также распространяемые через YouTube видео. Представитель министерства также рассказал, что "было выявлено несколько фальшивых фотографий, активно распространяемых в сети". В частности, изображения с якобы избиением полицейскими во втором по величине городе страны Сурабая студентов - выходцев из провинций Папуа и Западное Папуа.

Формальным поводом для акций протеста послужил инцидент 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты-яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа. Участники акций протеста требуют от центральных властей прекратить дискриминацию, которой, по их мнению, папуасы подвергаются во многих районах Индонезии со стороны яванцев.

В 1961 году после прекращения голландской колонизации Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получило в 2003 году. Между тем до сих пор там действует сепаратистская группировка, выступающая за отделение от Индонезии. Последний крупный теракт был совершен в конце прошлого года, когда боевики убили 19 рабочих, строивших в провинции мост.